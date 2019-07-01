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Экономика

Назван топ-5 крымских поселков для бюджетного отдыха в высокий сезон

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Назван топ-5 крымских поселков для бюджетного отдыха в высокий сезон

Москва, 1 июля. В разгар туристического сезона в Крыму самое недорогое жилье можно снять в курортных поселках Новоотрадное и Стерегущее. Об этом сообщает онлайн-сервис Tvil.ru.

Сотрудники ресурса бронирования исследовали оплаченные заявки на проживание в небольших гостиницах, гостевых домах на российском полуострове с 1 июля по 31 августа текущего года и установили, какие курортные зоны в регионе пользуются наибольшей популярностью для бюджетного отдыха на море в высокий летний сезон.

Отмечается, что самое бюджетное жилье в Крыму можно снять за 1,4 тысячи рублей в сутки — в июле и августе можно забронировать в Новоотрадном, расположенном на берегу Казантипского залива Керченского полуострова. В населенном пункте Стерегущее в Раздольненском районе на западе Крыма путешественники могут разместиться за 1,5 тысячи рублей в сутки.

В поселках Черноморское, Межводное, Уютное предлагается проживание стоимостью от 1,7 до 1,9 тысячи рублей в день.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут получать путевки в электронном виде.

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Автор: Сергей Петров
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