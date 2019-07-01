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Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров на море из России

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Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров на море из России

Москва, 1 июля. Специалисты выяснили, во сколько россиянам обойдутся самые дешевые и самые дорогие туры на море. Они проанализировали данные туроператоров по продаже путевок в пяти городах России.

Самый дешевый тур в России был куплен из Москвы в Адлер. Одна ночь в двухзвездочном отеле на двоих с завтраком обошлась в 5990 рублей. В Петербурге самый дешевый тур тоже куплен в Адлер. За две ночи россиянин заплатил 6990 рублей. Он будет проживать в гостевом доме, включены завтраки и ужины.

Житель Екатеринбурга забронировал две ночи в Лазаревском: отель с одной «звездой» обошелся в 8601 рублей. Из Краснодара и Казани самые дешевые путевки были куплены в четырехзвездочные турецкие отели с системой «все включено». Четыре ночи в Кемере обошлись двум краснодарцам в 26612 рублей. Житель Казани купил тур в Мармарис на три ночи за 21067 рублей.

Самые дорогие туры из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга были забронированы в четырехзвездочных отелях с системой все «включено».

Так, из Северной столицы тур на греческий остров Родос для двух взрослых и одного ребенка на 13 ночей обошелся в 433 196 рублей. В Москве самая дорогая путевка была куплена на Корфу. Двое взрослых и трое детей смогут отдохнуть там 16 дней за 773 320 рублей. Два взрослых жителя Екатеринбурга с одним ребенком отправятся на Лимассол на 13 ночей за 284 132 рублей.

Самый дорогой тур из столицы Татарстана обошелся покупателю в 284 962 рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей поедут в турецкий Белек на девять ночей в пятизвездочный отель с системой питания «ультра все включено».

Исследование провели специалисты портала Travelata.ru, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты выяснили, где туристы привозят лишние килограммы. Выяснилось, что в лидерах Турция и отечественные курорты.

Как сообщает «Газета.ru», европейским туристом запретили гулять полуголыми в Риме.

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Автор: Борис Николаев
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