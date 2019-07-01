Самолеты НАТО прибыли в Одессу на военные учения Sea Breeze 2019. События дня. ФАН-ТВ

Авиаудар по Сирии
Тревожная ночь выдалась у жителей сирийской столицы. Четверо погибли, десятки получили ранения после ракетного обстрела города Сахная в окрестностях Дамаска. Известно, что атака была совершена из ливанского воздушного пространства — предположительно, за ней стоит Израиль, мишенью которого, как правило, становятся военные объекты Ирана в регионе. Часть ракет сирийские ПВО успешно отразили не только над столицей, но также и над городом Хомс —авиаудар стал крупнейшим за последнее время. Впрочем, ответственность за него Израиль пока так и не взял.
Самолеты НАТО нагрянули в Одессу
А вот военные самолеты НАТО тем временем наведались на Украину. Правда, не для бомбардировок, а на совместные учения Sea Breeze-2019. Участие в них примут тысячи военных, часть которых уже прибыла в Одессу. Еще накануне в Черном море объявился вооруженный «томагавками» американский корабль Carney. Стоит отметить, что совсем недавно 21 июня в Прибалтике завершились учения НАТО Baltops. Но России они запомнились прежде всего гостями на границах: Су-27 неоднократно поднимались на перехват военных самолетов альянса. И, кажется, что неожиданных визитов к российским рубежам стоит ждать и сегодня.
В Канске введен режим ЧС
Сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Из-за наводнений в городе Канск введен режим чрезвычайной ситуации. Паводки, которые, можно сказать, «перекочевали» в регион из Иркутской области, затопили до 200 дачных участков и придомовых территорий. В Канске, куда уже прибыл дополнительный отряд спасателей, создан оперативный штаб для помощи местному населению. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем, но их оптимизм пока не разделяют синоптики: в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ливни.
В ПАСЕ готовят антироссийскую резолюцию
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вновь собираются оспорить. По словам спикера польского сената Станислава Карчевского, делегаты Украины, Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Словакии и, само собой, Польши подготовят совместный проект резолюции против России в ПАСЕ. Напомним, что ранее ассамблея большинством голосов вернула полные права нашей стране впервые с 2014 года. У этой инициативы нашлось немало противников, однако в прошлый раз все их протесты ПАСЕ в итоге отклонила.