Самолеты НАТО прибыли в Одессу на военные учения Sea Breeze 2019. События дня. ФАН-ТВ

Авиаудар по Сирии Тревожная ночь выдалась у жителей сирийской столицы. Четверо погибли, десятки получили ранения после ракетного обстрела города Сахная в окрестностях Дамаска. Известно, что атака была совершена из ливанского воздушного пространства — предположительно, за ней стоит Израиль, мишенью которого, как правило, становятся военные объекты Ирана в регионе. Часть ракет сирийские ПВО успешно отразили не только над столицей, но также и над городом Хомс —авиаудар стал крупнейшим за последнее время. Впрочем, ответственность за него Израиль пока так и не взял.

Самолеты НАТО нагрянули в Одессу А вот военные самолеты НАТО тем временем наведались на Украину. Правда, не для бомбардировок, а на совместные учения Sea Breeze-2019. Участие в них примут тысячи военных, часть которых уже прибыла в Одессу. Еще накануне в Черном море объявился вооруженный «томагавками» американский корабль Carney. Стоит отметить, что совсем недавно 21 июня в Прибалтике завершились учения НАТО Baltops. Но России они запомнились прежде всего гостями на границах: Су-27 неоднократно поднимались на перехват военных самолетов альянса. И, кажется, что неожиданных визитов к российским рубежам стоит ждать и сегодня.

В Канске введен режим ЧС Сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Из-за наводнений в городе Канск введен режим чрезвычайной ситуации. Паводки, которые, можно сказать, «перекочевали» в регион из Иркутской области, затопили до 200 дачных участков и придомовых территорий. В Канске, куда уже прибыл дополнительный отряд спасателей, создан оперативный штаб для помощи местному населению. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем, но их оптимизм пока не разделяют синоптики: в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ливни.