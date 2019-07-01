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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Таджикистане

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Таджикистане

Душанбе, 1 июля. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на территории Таджикистана. Такие данные публикует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 256 км к востоку от столицы страны. Очаг залегал на глубине 47 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано около юго-восточного побережья Тайваня, сообщила Газета.ru. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 44,5 км в акватории Тихого океана.

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Автор: Виктор Мальцев
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