Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Таджикистане

Душанбе, 1 июля. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на территории Таджикистана. Такие данные публикует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 256 км к востоку от столицы страны. Очаг залегал на глубине 47 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано около юго-восточного побережья Тайваня, сообщила Газета.ru. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 44,5 км в акватории Тихого океана.