Роскачество нагрянет с рейдами в магазины с «молочкой»

Москва, 1 июля. Сотрудники Роскачества собираются проверить прилавки отечественных магазинов на предмет соблюдения новых правил продажи молочной продукции. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте ведомства.

Пресс-служба ведомства уточнила, что в ближайшее время эксперты нагрянут в магазины с рейдами и определят, «сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением».

По словам заместителя главы Роскачества Елены Саратцевой, разделение продуктов одной категории с различным составом является распространенной мировой практикой и направлено на то, чтобы потребитель без потери времени смог найти нужный вид молочной продукции.

Сотрудники Национального союза производителей молока рассчитывают, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности граждан и увеличению спроса на натуральную молочную продукцию, передает ТАСС.

Что касается готовности торговли, то исследователи убеждены, что сетевая розница полностью готова к новшествам и не будет испытывать сложности с переходным этапом, поскольку был дан достаточный срок на его исполнение.

Напомним, в РФ с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны находиться на отдельной полке.