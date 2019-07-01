Оптовые цены на газ «Газпрома» выросли с 1 июля

Москва, 1 июля. Регулируемые цены на газ «Газпрома» повысили для всех категорий потребителей с 1 июля. Новые тарифы утвердила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Согласно приказу, опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, стоимость топлива повысится на 1,4%. Новые оптовые цены будут учитываться при формировании розничных цен на газ, реализуемый потребителям.

В 2018 году оптовые цены на газ увеличились на 3,4%. В Минэкономразвития тогда заверили, что в 2019 году рост стоимости не превысит 1,4%. Согласно прогнозу ведомства, а в 2020-2024 годах не превысит 3% в год.

В МЭР также пояснили, что изменение регулируемых цен на голубое топливо влияет на динамику потребительских цен через потребление населением и бюджетной сферой, а также через рост стоимости электричества и отопления.