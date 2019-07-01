Певица Катамадзе удалила пост в соцсетях об отказе от выступлений в России

Москва, 1 июля. Грузинская певица Нино Катамадзе, ранее заявившая, что не намерена больше выступать в России, удалила соответствующий пост из социальной сети.

Напомним, что ранее артистка, после участия 22 июня в Москве на музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» подверглась критике на родине из-за своего выступления в России.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала после Нино Катамадзе в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Теперь же это сообщение оказалось удаленным, на данный момент последний пост Катамадзе датируется 29 июня. К слову, демарш грузинской певицы прокомментировали в России.

«Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право», — написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.

«Как же нам теперь быть?!» — задала ироничный вопрос телеведущая Ольга Скабеева у себя в Telegram.

Как напоминает «Газета.ru», в грузинской столице на протяжении последних нескольких дней проходят массовые протесты – 20 июня митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Эксперты сходятся в том, что к протестам в Тбилиси причастна американская сторона, которой выгодны антироссийские настроения в стране.