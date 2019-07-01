Синоптики рассказали, когда в Россию вернется летняя погода

Москва, 1 июля. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации Людмила Паршина рассказала, когда в центральный регион страны вернется жаркая летняя погода.

По словам эксперта, холодная погода пришла в центральный регион РФ по причине малоподвижного циклона, который заблокировал антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. Она отметила, что это «молодой антициклон».

«Молодые циклоны обладают большим запасом влаги, так как в них вращаются холодный и теплый влажный воздух», — объяснила синоптик.

Паршина указала на то, что для центральной части страны начало второго месяца лета будет холодным. Так, в российской столице до первых выходных второго летнего месяца температура не поднимется выше 22 градусов. При этом иногда возможен кратковременный дождь, пишет «Российская газета».

Правда, по ее словам, в первую субботу месяца метеослужбы ожидают прихода тепла, при котором столбики термометров зафиксируют 25 градусов выше ноля.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в июле на большей части европейской территории страны температура будет соответствовать норме.