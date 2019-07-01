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В КНДР назвали «удивительной» встречу Трампа и Ким Чен Ына

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В КНДР назвали «удивительной» встречу Трампа и Ким Чен Ына

Пхеньян, 1 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел у демаркационной линии в Пханмунджоме «удивительную» и «историческую» встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В издании отметили, что высшие руководители двух стран обменялись «историческими рукопожатиями» через 66 лет после заключения Корейского соглашения о перемирии. По данным агентства лидеры США и КНДР обсудили «ослабление напряженности на Корейском полуострове», совершение кардинального поворота, прекращение «постыдных отношений», а также вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие обеспокоенность. Обе стороны выразили «полное понимание и сочувствие».

По данным агентства, участники встречи договорились о поддержании тесных контактов и продвижении продуктивного диалога.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп впервые ступил на территорию КНДР.

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Автор: Виктор Мальцев
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