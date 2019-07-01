Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в Канске более 180 человек

Канск, 1 июля. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в городе Канске Красноярского края 184 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Эвакуировано 184 человека, уровень воды составляет 440 сантиметров», — заявил собеседник агентства.

По словам мэра, всего в городе подтоплено 117 дачных участков, а также 59 придомовых территорий. В городе введен режим ЧС.

Создан оперативный штаб, который возглавляет градоначальник, спасатели обходят подтопленные дома. Проводятся работы с пострадавшими гражданами. Задействованы спасатели из Красноярска — 42 человека со спецтехникой.

Ранее в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Число жертв наводнения в этом регионе достигло пяти человек. Всего в результате стихийного бедствия пострадали 353 человек из них 32 ребенка, 97 человек госпитализированы. Судьба двоих пострадавших остается неизвестной.