Через центры временного размещения в Хомсе прошли 14 тыс. беженцев из «Эр-Рукбана»

Дамаск, 1 июля. В пяти центрах временного размещения в сирийском городе Хомс прошли реабилитацию порядка 14 тысяч беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

С заявлением на тему перед журналистами выступил начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим, уточнив, что после реабилитации в центрах Хомса остались около 350 человек.

«Для них это своего рода реабилитационные центры. Большинство сейчас уже дома, но мы ждем новых беженцев из Рукбана», — цитирует Ахмеда Салима РИА Новости.

По словам самих беженцев, условия содержания в центрах в Хомсе не идут ни в какое сравнение с тем, в каких условиях им приходилось жить в контролируемом боевиками «Эр-Рукбане».

Ведь выехать за его территорию беженцы практически не могут, боевики требуют за это с них деньги. Кроме того, в «Эр-Рукбане» люди не могли получить нормальную медицинскую помощь и питание.

Боевики, которые управляли лагерем, подняли цену на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб. А для того, чтобы получить питьевую воду, людям нужно было отстоять большую очередь.

«Я понимаю, что здесь я тоже нахожусь в лагере беженцев. Но здесь за мной смотрят врачи, у меня есть еда, вода. Я могу нормально помыться, в конце концов, а в «Эр-Рукбане» был просто ад», — рассказал беженец Асим Хлои.

Как напоминает «Газета.ru», в обнародованном в конце мая совместном заявлении руководителей российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР говорилось, что обстановка в сирийских лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол», которые находятся на подконтрольных США территориях, остается крайне тяжелой.

Как следует из документа, главным фактором нестабильности на юге Сирии остается незаконное присутствие военных Соединенных Штатов Америки в так называемой «зоне безопасности» вокруг Ат-Танфа. Граждане Сирии оказались в заложниках у подконтрольных Вашингтону бандитских формирований и вынуждены в прямом смысле слова выживать из-за ужасных условий в лагерях.