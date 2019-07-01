Лондон, 1 июля. Великобритания «назло России» покажет свою приверженность либеральным ценностям, покинув Евросоюз к 31 октября, заявил экс-глава британского МИД и главный претендент на пост премьера Соединенного Королевства Борис Джонсон.

В противном случае, по его словам, Лондон «сделает из демократии посмешище». С таким предупреждением он выступил своей статье для газеты The Daily Telegraph Джонсон. Политик уверен, что выход Британии из ЕС в установленный ранее срок докажет ее верность ценностям либерализма, пишет ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Finanсal Times выступил против диктата либеральной идеологии. По мнению российского лидера, в современном мире либерализм не имеет права на абсолютное доминирование. При этом он отметил, что либеральная идеология все еще имеет право на существование и поддержку.

Напомним, референдум, в ходе которого большая часть жителей Британии проголосовала за выход страны из ЕС, прошел еще в июне 2016 года. Планировалось, что это произойдет 29 марта 2019 года. Но этого не произошло, новый срок назначен на 31 октября. Именно из-за провала Brexit глава правительства Тереза Мэй сложила свои обязанности.