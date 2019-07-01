Ввоз ряда праворульных машин запретили в России

Владивосток, 1 июля. Запрет на ввоз из-за рубежа ряда автомобилей с количеством посадочных мест более восьми начал действовать в России с 1 июля. Ограничения распространяются на популярные у жителей Дальнего Востока микроавтобусы и минивены, сообщил портал Deita.ru.

В издании отмечают, что с этих типов автомобилей начался запрет «правого руля». Ограничения также распространят на большую часть спецтехники, в том числе на манипуляторы, рефрижираторы и самосвалы.

Кроме того, усложнился и ввоз на территорию России легковых автомобилей из других стран. Каждая машина теперь должна обладать сертификатом безопасности, гарантирующим ее соответствие действующим ГОСТам.

Ранее Газета.ru сообщила, что у водителей с грязными номерами будут отбирать права. Санкции также будут подвергаться водители, намерено закрывшие номерные знаки снегом, листвой или листом бумаги.