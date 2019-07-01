Эксперты дали прогнозы по ценам на топливо в России

Москва, 1 июля. Несмотря на то, что сегодня в России истекает срок действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо, рост стоимости бензина в стране останется в пределах инфляции.

Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты, по мнению которых на рост цен будет влиять корректированный демпфирующий механизм.

«Сейчас на рынке нет предпосылок для роста цен на автобензин и дизельное топливо, поэтому сейчас наилучший момент для прекращения действия соглашений», — заявил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.

Эксперт напомнил, что из-за падения нефтяных котировок на рынке Старого света, цены равнодоходности с экспортом приблизились к оптовым ценам российских нефтеперерабатывающих заводов.

«Я полагаю, что действующий демпфирующий механизм с подкорректированными параметрами позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах, близких к инфляции», — считает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

При этом эксперт отметил, что не стоит забывать о резком росте цены на нефть или падении рубля, что, в свою очередь, повлияет на рост цены на бензин внутри страны.

Как напоминает «Газета.ru», в ноябре прошлого года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива в России, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен.

Добавим, что в середине июня в российском правительстве заявили, что данные Росстата о росте цен на бензин в стране на 17,5% в мае касаются только оптового, биржевого сегмента.