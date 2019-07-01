Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском

Киев, 1 июля. Жители Украины ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович раскритиковал политику действующего президента. По его мнению, Зеленский «всех обманул».

«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего», — заявил Рабинович.

Недовольство депутата вызывает позиция Зеленского по вопросу обмена пленными в Донбассе. В частности, президент раскритиковал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политик обратился к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой освободить нескольких пленных, которые удерживаются в связи с конфликтом в Донбассе. Зеленский назвал инициативу Медведчука «предвыборным пиаром». Позже пленные были освобождены.

Также Рабинович обратил внимание на то, что шестой президент Украины говорил о высокой стоимости ЖКХ, однако, позже его представитель в правительстве Андрей Герус заявил, что Зеленский «шутил о тарифах».

Народный депутат напомнил заявление Зеленского по восстановлению Донбасса. Так, на встрече с бизнес-сообществом в Киеве шестой президент страны заявил, что экс-владелец «ПриватБанка» будет вкладывать в восстановление региона значительные суммы. Позже олигарх ответил, что британский суд по иску «ПриватБанка» ограничил его траты на жизнь в 20 тысяч фунтов в неделю (около 1 млн 601 тысячи 468 рублей — Прим. ФАН).

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — отметил Коломойский.

Рабинович считает, что страна превращается в «96-й квартал».

Напомним, что до участия в президентских выборах Владимир Зеленский был шоуменом и предпринимателем. Он владеет студией «Квартал-95», которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. 21 апреля Зеленский во втором туре победил на выборах президента Украины, опередив Петра Порошенко, сообщает «Газета.ru».

Во время инаугурации Зеленский пообещал вести диалог с Донбассом и прекратить кровопролитную гражданскую войну, реформировать ВСУ, а также сделать все, чтобы в следующие пять лет украинцы не плакали.