Топилин объяснил, кому повысят выплаты на ребенка

Москва, 1 июля. Со следующего года значительно увеличится пособие на детей от полутора до трех лет, получать его будут около 70% семей. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, кому повысят выплаты.

«Уже есть решение, что пособие на детей от полутора до трех лет с 2020 года будет серьезно поднято – до уровня прожиточного минимума для ребенка в регионе», — заявил министр в интервью Kp.ru.

В настоящее время в среднем по стране величина прожиточного минимума для ребенка составляет 11 тысяч рублей.

По словам Топилина, в правительстве уже приступили к разработке соответствующих проектов указов президента и законопроектов. Их подготовка проводится вместе с проектом бюджета, а принятие запланировано до конца года.

Ранее пособие начислялось семьям, в которых доход на человека был ниже полутора размеров прожиточного минимума. Оно выплачивалось только на ребенка до полутора лет. Теперь получить пособие смогут семьи, в которых доход на человека в месяц ниже двух прожиточных минимумов.

«Эту планку — для выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет — президент тоже поручил повысить. Законопроект уже в Госдуме и скоро будет принят», — сообщил Топилин.

Министр подчеркнул, что в настоящее время на меры поддержки могут рассчитывать от 42% по 45% семей, в которых родился первый ребенок.

«Со следующего года эту поддержку при рождении первого ребенка будут получать больше семей: охват составит 70%», — заключил Топилин.

Ранее Газета.ru сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал почти в два раза увеличить компенсацию трудоспособным неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Новшество начнет действовать с 1 июля.