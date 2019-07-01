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Россия

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

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«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

Москва, 1 июля. В России с сегодняшнего дня началась так называемая «третья волна» внедрения онлайн-касс: теперь пользоваться специальным оборудованием должны организации и ИП, которые до этого пользовались отсрочкой.

Как сообщает РИА Новости, в обязательном порядке с 1 июля использовать кассы, которые передают в налоговые органы данные о расчетах в режиме реального времени, должны организации, выполняющие работы и оказывающие услуги населению.

Кроме того, в этот список попали компании, которые являются плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также частные предприниматели — если у них есть наемные работники, они занимаются перепродажей товаров или торгуют с использованием торговых автоматов.

По данным Федеральной налоговой службы, с сегодняшнего дня использовать в своей работе онлайн-кассы должны 280 тысяч организаций и 120 тысяч ИП, применяющие патентную систему налогообложения и ЕНВД.

Как напоминает «Газета.ru», переход предприятий на новую контрольно-кассовую технику (ККТ), передающую в налоговые органы данные в режиме реального времени через Интернет, осуществляется с 1 февраля 2017 года.

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

Ранее власти планировали, что «третья волна» реформы станет последней, однако позже некоторые категории бизнеса получили отсрочку до 1 июля 2021 года. При этом некоторые виды деятельности получили полное освобождение от использования ККТ.

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Автор: Константин Терехов
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