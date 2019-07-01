Индия закупит у России противотанковые ракеты для МиГ-35

Нью-Дели, 1 июля. Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов МиГ-35, которые стоят на вооружении в Индии.

Сумма контракта составила 2 млрд рупий — 29 млн долларов. Вооружение должно быть готово к применению через три месяца после подписания соглашения. Договор был заключен на условиях срочности, сообщает India Today.

Подробности соглашения не приводятся.

Ранее стало известно, что Индия может отказаться от доллара для покупки российских оборонительных систем. Такой вариант рассматривается, чтобы избежать санкций США. Нью-Дели планирует закупить у Москвы в течение нескольких лет два военных корабля, системы С-400, а также взять в лизинг атомную подводную лодку. На это планируется потратить около 7 млрд долларов.