Тариф системы «Платон» вырос на 14 копеек

Москва, 1 июля. На 14 копеек (до 2,04 рубля за километр) вырос с 1 июля тариф государственной системы «Платон» за проезд большегрузов по федеральным трассам России.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на министерство транспорта, размер индексации тарифа госсистемы с 1 июля 2019 года снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.

«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет», — пояснил руководитель отраслевого министерства Евгений Дитрих.

Таким образом, с 1 февраля будущего года размер тарифа будет равен 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 р./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого года на размер годовой инфляции.

По мнению федерального министра транспорта, подобный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон».

За время работы системы и собранных денег удалось отремонтировать более двух тысяч километров дорог, а также реконструировать или заново построить более 30 мостовых переходов.

Как напоминает «Газета.ru», в начале февраля Евгений Дитрих сообщил, что министерство транспорта России не планирует предлагать вернуть вычеты по транспортному налогу грузоперевозчикам, которые зарегистрированы в системе «Платон».