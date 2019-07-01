Депутат Рады заявил о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных

Киев, 1 июля. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинское руководство и лично президент Владимир Зеленский не желают вести переговоры об обмене пленными. Мнением политик поделился в эфире украинского телевидения.

«Мы не можем заниматься обменом пленных, этим занимается государство. Государство не хочет заниматься обменом», — сообщил Рабинович.

По словам депутата, вести диалог на эту тему не желает лично президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому страна остается на «задворках истории», подчеркнул Рабинович.

Депутат отметил, что ранее надеялся на возврат Украины в «лигу нормальных государств» при президентстве Зеленского. Но на деле ситуация не меняется.

«Происходит то же самое: Макрон ему не нравится, Меркель ему не нравится — они слишком пророссийские», — заключил политик.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины должны заниматься обменом пленными, а не их освобождением, без переговоров с Донбассом ничего не получится, сообщил телеканал «360». По его словам, в настоящее время в Донецке и Луганске идут переговоры именно по освобождению пленных, так как обменом должно заниматься руководство страны.

Медведчук провел встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик в Минске, на которой обсуждались пути мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. По итогам встречи главы республик дали согласие на освобождение в качестве жеста доброй воли четырех пленных. Медведчук после встречи отметил, что позиция властей Украины в настоящее время не направлена на урегулирование конфликта в Донбассе.