Порядок продажи молочных продуктов изменился с 1 июля в России

Москва, 1 июля. Новые правила продажи молочных продуктов вступили в силу в России. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет стоять на отдельной полке.

Постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться с пометкой, что в них отсутствуют заменители молочного жира, было принято 29 января 2019 года. Его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новая выкладка молочных товаров позволит сельхозпроизводителям, которые не используют в своей продукции заменители молочного жира, привлечь внимание покупателей.

Представитель компании X5 Retail Group, в которую входят магазины «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» и «Экспресс», заявил журналистам ТАСС, что компания уже изменила выкладку товаров. На ценниках появилась информация «СЗМЖ» — с заменителем молочных жиров и «БЗМЖ» — без заменителя молочных жиров. Также в магазинах стоят информационные плакаты, которые объясняют новую маркировку.

В сети магазинов «Магнит» заявили, что нанесли на ценники товаров без заменителя молочных жиров соответствующие информационные надписи.

Позже Роскачество проведет рейд по соблюдению новой маркировки молочной продукции.

Ранее специалисты «Росконтроля» проверили эскимо на палочке. Выяснилось, что некоторая продукция была сделана из пальмового масла, сообщают «Известия».