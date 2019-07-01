Депутат Рады выступил против снятия моратория на продажу земли на Украине

Киев, 1 июля. Сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выступил против снятия моратория на продажу земли на Украине и предупредил, что призовет к протесту все политические силы страны в случае снятия моратория на продажу сельхозземель на Украине. Мнением политик поделился в эфире украинского телевидения.

По словам Рабиновича, авторы инициативы из партии «Слуга народа» могут продать землю Украины. Он также выразил мнение, что иностранные фонды скупят всю землю уже через три дня после снятия моратория.

«О продаже земли я хочу сказать, что существует колоссальная опасность того, что получив кредит доверия от вас в таких размерах, партия продаст нашу землю. В этом случае, я надеюсь, что этого не будет, а если такое будет происходить, я буду призывать все партии Украины выйти на улицы и не дать продать землю Украины», — заявил Рабинович.

Мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 14 лет назад. В последний раз закон о его продлении в феврале 2019 года подписал бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко. Мораторий продлен до 1 января 2020 года.

Земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ), но украинское руководство уже несколько лет затягивает решение вопроса. Против открытия рынка земли выступают ряд фракций, которые опасаются, что ее скупят у населения по низким ценам крупные иностранные корпорации.

Ранее Рабинович заявил, что Международный валютный фонд поместил Украину на первое место в мире по коррупции, сообщил телеканал «360». Депутат также отметил, что Польша получила от МВФ 86 миллиардов долларов на развитие страны без каких-либо условий. Тогда как Украине фонд выделил всего пять миллиардов долларов под громадные проценты и «убийственное принятие решений», которые загнали украинских граждан в «беспросветную нищету».