Сбой в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5 произошел в США

Москва, 1 июля. Нештатная ситуация была зафиксирована при пуске ракеты-носителя Atlas-5 c российским двигателем РД-180 в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американской компании United Launch Alliance.

Представитель компании Джули Арнольд заявила, что во время запуска положение двигателя ракеты отклонилось от заданного командами системы управления. Несмотря на нежелательность отклонения, это никак не повлияло на выполнение задач пуска.

«Пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту», — подчеркнула Арнольд.

Она уточнила, что при пуске использовался двигатель РД-180. По словам Арнольд, он использовался при пусках ракеты Atlas-5 79 раз. Все пуски были успешными. Она отказалась уточнять, когда конкретно произошла нештатная ситуация. По факту инцидента было проведено расследование. При последующих пусках не было зафиксировано, каких либо отклонений в работе двигателя, заявила Арнольд.

Счетная палата США выпустила в июне отчет о программе коммерческих пилотируемых полетов NASA. В ней сообщалось о произошедшей внештатной ситуации с двигателем ракеты Atlas 5.C помощью этих ракет планируется запускать коммерческие пилотируемые корабли Starliner разработки Boeing на МКС.

Ранее глава космического командования генерал ВВС США Джон Реймонд заявил, что Штаты окончательно откажутся от использования дополнительных российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников к 2022 году. По его словам, законом установлено, чтобы дополнительные двигатели не закупались после этого времени. Об этом сообщают «Известия».

Российский астроном Николай Лагин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что отказ от российских двигателей является для Штатов вопросом престижа. Американские инженеры уже восемь лет разрабатывают двигатели на замену РД-180.

«Через какое-то время, возможно, смогут модифицировать свои BE-4 так, чтобы заменить ими наши РД-180. Но это будет еще не скоро, так что все заявления о замене РД до 2022 звучат весьма сомнительно», — отметил собеседник ФАН.

Ранее ученые из Национальной радиоастраномичекской обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р». Он использовался в рамка проекта «Радиоастрон». Его эксплуатация была прекращена в мае 2019 года, сообщает «Газета.ru».