Видеозапись с «японскими» Курилами опубликовали на сайте G20

Токио, 1 июля. Видеоролик с Курильскими островами в составе Японии опубликовали на официальном сайте G20.

Изначально видеозапись была размещена на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На третьей секунде видна карта Японии с четырьмя островами Курильской гряды.

Напомним, Япония претендует острова Итуруп, Кунашир, Шитокан, а также на группу островов Хабомаи. Они были закреплены за СССР по итогам окончания Второй мировой войны. Японские власти не признают российский суверенитет над этой территорией, сообщает «Газета.ru».

Между странами до сих пор не подписан мирный договор, поскольку Токио требует передать острова. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос Курил не обсуждается, однако Россия готова вести совместную экономическую деятельность на этих территориях.

В интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не спустит свой флаг над Курилами. По его словам, Москва продолжит реализовывать экономическую программу развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы.

Ранее на центральных Курилах произошло извержение вулкана Райкоке. Об этом сообщают «Известия».