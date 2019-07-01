Соратник Тимошенко объяснил ее отсутствие на гей-параде в Киеве

Киев, 1 июля. Глава партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко не участвовала в гей-параде в столице Украины, так как это «не входит в ее рамки». Об этом в эфире украинского телевидения сообщил сторонник Тимошенко, депутат ВР Григорий Немыря.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении Тимошенко к «Маршу равенства», депутат попробовал объяснить, почему он и лидер «Батькивщины» не были на гей-параде.

«Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш», — объяснил отсутствие Тимошенко на гей-параде Немыря.

Депутат выразил мнение, что «политика недискриминации» должна применяться ко всем, но способы демонстрации своих различий от других должны руководствоваться способами поведения, обычаями и традициями, присутствующими в обществе.

«И должна быть как одна часть уважения, так и другая часть уважения», — заключил Немыря.

«Марш равенства» прошел в Киеве 23 июня. В гей-параде участвовали около 2,5 тысячи человек. Сорвать шествие попытались противники ЛГБТ-движения, которые перекрыли маршрут активистов. В результате полиция задержала девять человек, пытавшихся пронести на марш экскременты. К охране порядка в Киеве привлекли все подразделения МВД.

Ранее телеканал «360» сообщил, что, согласно опросу, Тимошенко хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины 11% украинцев. Наилучшим кандидатом 13% украинских граждан считают Юрия Бойко. На третьем месте в рейтинге оказался набравший 10% действующий премьер Владимир Гройсман.

Опрос проводился с 12 по 20 июня текущего года методом формализованного интервью по всей территории Украины кроме неподконтрольных правительству в Киеве территорий Донбасса. Всего было опрошено шесть тысяч респондентов. При данной выборке статистическая погрешность не превышает 1,3%.