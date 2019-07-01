Песков назвал дружелюбным подход Лондона в вопросе бизнеса после встречи Путина и Мэй

Москва, 1 июля. Переговоры делегаций России и Великобритании на саммите G20 на тему торгово-экономических отношений двух стран могут говорить о дружелюбном подходе Лондона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальше уже в составе делегаций обсуждали уже другие вопросы, в том числе вопросы вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения. Поэтому здесь можно, наоборот, констатировать весьма конструктивный и дружелюбный подход», — рассказал Песков в эфире Первого канала.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке 29 июня, сообщает «Газета.ru».

Британский премьер заявила, что не видит возможности восстановить отношения двух стран в данный момент.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — заявила Тереза Мэй.

Президент РФ напомнил, что ни одна британская компания не ушла с российского рынка и не планирует это делать. Он подчеркнул, что задача политиков не мешать развитию нормальных ситуаций, а лучше поддержать эти позитивные тенденции.

Напомним, что 7 июня Тереза Мэй покинула пост председателя правительства Британии и официально сложила с себя полномочия премьер-министра, однако продолжила исполнять обязанности премьера, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы.