Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю

Москва, 1 июля. Десятки иностранных летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у границ России на минувшей неделе. Об этом в понедельник сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Всего за неделю у российских границ был замечен 31 разведывательный аппарат. Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.

Ранее телеканал «360» сообщил, что российский истребитель Су-27 выполнил перехват бомбардировщика ВВС США В-52Н, который приблизился к российской границе.