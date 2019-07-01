СК РФ возбудил еще одно уголовное дело из-за гибели младенца в роддоме Калининграда

Калининград, 1 июля. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после гибели младенца в калининградском роддоме номер 4.

Оно возбуждено по части 2 пункта «в» УК РФ (Убийство) в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой.

В ноябре 2018 года в медицинском учреждении женщина родила недоношенного мальчика на сроке в 23-24 недели. Для оказания ребенку медицинской помощи на место прибыла реанимационная бригада. В ее составе находилась врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. По версии следствия, главврач обсудила с анестезиологом способ убийство ребенка. После этого доктор ввела новорожденному смертельную дозу препарата «Магния сульфат» и ребенок умер.

Следствие считает, что Белая пошла на убийство, предполагая, что высок риск гибели недоношенного ребенка. Это могло ухудшить статистику и повлиять на ее назначение на должность главврача.

По версии следствия, Елена Белая приказала внести в документы сведения о якобы гибели плода в утробе матери.

Сообщается, что роженица поступила в медицинское учреждение недообследованной. Две беременности у нее заканчивались выкидышами.

В поддержку Элины Сушкевич выступил Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо», а также «Российское общество неонатологов».

Ранее врачи Казачинской ЦРБ в Краснодарской крае во время преждевременных родов оторвали плоду руку. Женщина поступила в больницу со сроком беременности в 22 недели. Ей проводили операцию при начавшимся выкидыше.