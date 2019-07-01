Четыре человека погибли, десятки ранены под Дамаском в результате атаки Израиля

Дамаск, 1 июля. Как минимум четыре человека погибли в результате атаки израильских военных на город Сахная в окрестностях сирийской столицы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В результате атаки повреждения получили несколько жилых домов. В одном из зданий погибли четыре человека, среди погибших есть ребенок. Получили ранения 21 человек, в том числе как минимум шесть детей. Всех пострадавших доставили в госпиталь «Хишам» в Дамаске.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии.

Очередная атака израильских вооруженных сил была предпринята в окрестностях столичного Дамаска и в городе Хомс одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Ракеты были выпущены из ливанского воздушного пространства.