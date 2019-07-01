Британский политик призвал облегчить визовый режим с Россией

Лондон, 1 июля. Советник главы Партии Независимости Соединенного Королевства (UKIP) Томми Робинсон призвал пересмотреть визовый режим между Россией и Великобританией и облегчить его.

«Думаю, вся визовая система Соединенного Королевства нуждается в капитальном ремонте. Это просто смешно, когда русским не выдают визы, а личности из стран третьего мира, которые прибыли сюда, миновав множество вполне безопасных территорий, могут остаться здесь, просто объявив себя беженцами. С этим пора заканчивать», — цитирует Робинсона Kp.ru.

Британский политик также призвал улучшить отношения Москвы и Лондона, так как у обеих сторон есть общие интересы. Он выразил надежду, что британское правительство сможет «перезагрузить», российско-британские отношения взаимных интересов, «ради смежных задач» и общих ценностей. В частности, Робинсон отметил, что рассматривает Россию в качестве «существенного партнера» в борьбе с радикальным исламизмом.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече в рамках саммита G20 обозначил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй ряд проблем, которые являются раздражителями для Москвы. Глава государства выразил уверенность в восстановлении полноформатных отношений. Он напомнил, что об этом также говорили представители бизнеса Великобритании на прошедшей в Москве встрече.

Российский президент подчеркнул, что ни одна британская фирма не ушла с рынка страны и не планирует это делать.