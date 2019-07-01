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Эрдоган анонсировал поставки российских С-400 в десятидневный срок

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Эрдоган анонсировал поставки российских С-400 в десятидневный срок

Анкара, 1 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в десятидневный срок. Его слова цитирует канал NTV.

Телеканал утверждает, что турецкий лидер сообщил об этом в ходе саммита «большой двадцатки», завершившегося накануне в Осаке в Японии. Как известно, против сделки Москвы и Анкары по российским комплексам С-400 длительное время выступали Соединенные Штаты Америки. Однако турецкие власти неоднократно подчеркивали, что не пойдут у Вашингтона на поводу в этом вопросе.

После беседы с Трампом в Японии Эрдоган снова подтвердил, что сделка состоится. По его словам, поставки будут осуществлены на протяжении десяти дней.

Одновременно президент Турции выразил надежду на урегулирование разногласий с американским коллегой, передает Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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