Медведев призвал обновить «Единую Россию»

Москва, 1 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».

По его словам, партия ощущает дефицит доверия граждан, поэтому необходимо обновить «Единую Россию», изменить формат общения с людьми, предпринимая шаги для изменения ситуации. Медведев подчеркнул, что партия прошла серьезный путь с момента ее создания, он напомнил, что ее депутаты находятся на всех уровнях власти.

«В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат», — говорит Медведев в своей статье, опубликованной в газете «Известия».

Российский премьер отметил, что результаты региональных выборов в 2018 году показали, что «реальных перемен недостаточно». По его словам, основная проблема в том, как партия общается с людьми.

«Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать», — полагает Медведев.

Политик подчеркнул, что сейчас в партии особое внимание уделяется тем направлениям, на которые мало обращали внимание. Среди них, поддержка гражданских инициатив, подбор кадров, цифровизация партии.

«Самое важное — убедить избирателей в том, что «Единая Россия» понимает ситуацию в каждом конкретном регионе, городе или поселке», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо реальными делами доказать, что члены партии знают, как изменить ситуацию к лучшему.