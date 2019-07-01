Появилось видео ракетной атаки Израиля на позиции САА в Дамаске

Дамаск, 1 июля. Появилось видео ракетного удара Израиля по позициям сирийских правительственных войск в Дамаске. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Очередная атака израильских вооруженных сил была предпринята в окрестностях столичного Дамаска и в городе Хомс одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Ракеты были выпущены из ливанского воздушного пространства. Атака была отражена благодаря применению средств ПВО.

Ранее Газета.ru сообщала об уничтожении сирийской ракетной установки в результате удара ВВС Израиля.

«В ответ ВВС уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь. Наша политика ясна — мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно», — цитирует издание заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также RT сообщала о мощных взрывах в небе над Дамаском.