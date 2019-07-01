Футболистка сборной Швейцарии нырнула в озеро Комо и пропала

Берн, 1 июля. Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили нырнула в озеро Комо и пропала. Об этом сообщает Blick.

Девушка отдыхала на лодке вместе с подругой на озере Комо, глубина которого составляет около ста метров. Она нырнула в воду и пропала из виду. Ее спутница сначала подумала, что Флориана хочет ее разыграть. Почувствовав неладное, она вызвала спасателей. Однако найти спортсменку не удалось. Поиски водолазов также не дали результата.

Исмаили провела в футболке сборной Швейцарии 33 поединка. Она также защищает цвета клуба «Янг Бойз», в составе которого стала лучшим бомбардиром минувшего сезона. В ее активе семь забитых мячей.

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