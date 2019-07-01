Туск вынужденно приостановил саммит ЕС для консультаций по кандидатам

Брюссель, 1 июля. Глава Евросовета Дональд Туск вынужденно приостановил саммит ЕС для дополнительных консультаций по кандидатурам на некоторые посты в организации. Консультации прошли в двустороннем формате.

По словам представителя Евросовета, лидерам ЕС необходимо согласовать кадровые перестановки до нового созыва Европарламента 2 июля.

«Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее Дональд Туск вступил в заочную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным о невозможности доминирования либерализма. Об этом писала Газета.ru.

RT сообщала, что Туск обсудил предстоящий саммит Европейский Союз — Украина с президентом страны Владимиром Зеленским.