Соловьев отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Москва, 1 июня. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России», — написал журналист на своей странице в Twitter.

Ранее Нино Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Петербурге. На концерте она заявила, что это выступление будет ее последним в России из-за антироссийских протестов в Грузии. На своей странице в Facebook исполнительница отметила, что поддерживает требования протестующих, которые во время антироссийского митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария.

На отказ певицы отреагировала телеведущая Ольга Скабеева.

«Как же нам теперь быть?!» — написала журналистка в своем telegram-канале.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказываться от выступлений в России — право певицы. Он подчеркнул, что у России также есть право перестать приглашать таких исполнителей на концерты.

«Легко обойдемся. Невелика потеря», — заявил Пушков.

Напомним, что 20 июня в Грузии начались массовые протесты, поводом для которых стало участие российской делегации на сессии в Тбилиси. В центре города прошел антироссийских митинг, на котором протестующие стояли с оскорбительными плакатами. Митингующих разгоняла полиция.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который прекращает прямое авиасообщение между странами. Уменьшение количества путешественников из России негативно сказалось на туристическом бизнесе в Грузии. Наиболее сильно пострадали владельцы отелей и ресторанов, а также таксисты.

Ранее советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, когда он приедет в Россию.