Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу на учения Sea Breeze-2019
Одесса, 1 июля. Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2019. Об этом сообщает министерство обороны Украины. Несколько ранее в акваторию Черного моря вошел корабль «Карни», также задействованный в учениях в совместных учениях Украины и Североатлантического альянса.
РИА Новости уточняет, что эсминец ВМС США «Карни» ранее уже принимал участие в учениях Sea Breeze, прошедших в 2017 году. В Одессу также направились грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.
По мнению ряда экспертов, учения станут поводом для очередной волны антироссийских заявлений со стороны украинских политиков. Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ожидает, что в Киеве снова заговорят о силовом сценарии возвращения Крыма в состав Украины.
«Националисты заявят, что благодаря Sea Breeze 2019 украинские военные натренируются и вернут Крым силой», — цитирует эксперта RT.
Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что одной из целей киевских властей является получение статуса привилегированного партнера Североатлантического альянса. При этом США готовы и дальше финансировать украинские власти для «сдерживания» России. Кнутов отметил, что Вашингтон стремится к усилению мобилизационной способности украинской армии.
«Об этом говорит и усиление военного сотрудничества с Соединенными Штатами, а также то, что американская сторона выделила средства на военную помощь Украине — ставка делается на перевооружение системы радиоэлектронной борьбы и связи», — уверен специалист.