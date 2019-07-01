Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу на учения Sea Breeze-2019

Одесса, 1 июля. Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2019. Об этом сообщает министерство обороны Украины. Несколько ранее в акваторию Черного моря вошел корабль «Карни», также задействованный в учениях в совместных учениях Украины и Североатлантического альянса.

РИА Новости уточняет, что эсминец ВМС США «Карни» ранее уже принимал участие в учениях Sea Breeze, прошедших в 2017 году. В Одессу также направились грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.

По мнению ряда экспертов, учения станут поводом для очередной волны антироссийских заявлений со стороны украинских политиков. Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ожидает, что в Киеве снова заговорят о силовом сценарии возвращения Крыма в состав Украины.

«Националисты заявят, что благодаря Sea Breeze 2019 украинские военные натренируются и вернут Крым силой», — цитирует эксперта RT.

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что одной из целей киевских властей является получение статуса привилегированного партнера Североатлантического альянса. При этом США готовы и дальше финансировать украинские власти для «сдерживания» России. Кнутов отметил, что Вашингтон стремится к усилению мобилизационной способности украинской армии.