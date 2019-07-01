Белый дом разъяснил слова Трампа об амнистии компании Huawei

Вашингтон, 1 июля. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу разъяснил слова американского лидера Дональда Трампа об амнистии компании Huawei.

По его словам, компании из США смогут продавать Huawei только те товары, которые производятся не только в Штатах, но и в других странах, сообщает Fox News.

«Производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть [угроза] национальной безопасности.

Кудлоу подчеркнул, что Huawei остается компанией, которая будут подвергаться серьезному экспортному контролю.

Напомним, что американская администрация бездоказательно обвиняет китайскую компанию в сотрудничестве с разведкой КНР. Штаты убеждают другие страны не использовать оборудование Huawei при создании сетей сотовой связи 5G, сообщает «Газета.ru».

Министерство торговли США внесло китайского телекоммуникационного гиганта в черный список. Теперь Huawei не может покупать технологии и оборудование в США. С компанией отказалась сотрудничать Google. Новые продукты Huawei не будут получать обновленную операционную систему Android. Судя по всему, руководство китайской компании было готово к такому сценарию: осенью новые смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будут представлены с новой операционной системой HongMeng.

Кроме Huawei в черный список попали компании Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Минторговли. США считают, что эти компании вовлечены в деятельность, которая противоречит национальной безопасности США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об исключении Huawei из черного списка.