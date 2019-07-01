Администрация «Шереметьево» объяснила проблемы аэропорта с отправкой багажа

Москва, 1 июля. Администрация московского аэропорта «Шереметьево» объяснила возникшие трудности с отправкой багажа. В организации пояснили, что скопление багажа вызвано опозданием рейсов, которое, в свою очередь, спровоцировано высокой грозовой активностью.

К настоящему моменту скопилось около полутора тысяч единиц такого багажа. Из-за нестыковок рейсов профильные службы рассылают их в пункты назначения. Кроме того, на протяжении получаса не работала багажная лента в терминале D. Сейчас механизм работает в штатном режиме.

В «Шереметьево» опровергли информацию о девяти тысячах не доставленных к месту назначения единицах багажа.

Ранее Газета.ru сообщала о больших очередях в терминале D аэропорта «Шереметьево».

Также стало известно, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом писала RT.