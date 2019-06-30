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Боевики обстреляли за прошедшие сутки населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

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Боевики обстреляли за прошедшие сутки населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 30 июня. Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Санджека, Айн-Эн-Ашра, Кара-Джагез, Ардаш-Даг провинции Латакия, Эль-Харука и Шейх-Хадид провинции Хама», — рассказал Бакин на брифинге.

Он также напомнил, что военные провели 2153 гуманитарных акции с начала урегулирования ситуации в Сирии российскими войсками. Общий вес гуманитарной помощи составил 3458,4 тонны.

Ранее беженцы из Идлибской зоны деэскалации, находящиеся в лагере близ Тартуса, получили наборы продуктов от российских военных. В них входят рис, сахар, чай и консервы.

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Автор: Борис Николаев
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