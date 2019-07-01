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ФАН разъясняет

ФАН разъясняет: недобросовестные СМИ исказили слова депутата об инициативе РПЦ изучать религиозные тексты в школе

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ФАН разъясняет: недобросовестные СМИ искажают инициативу РПЦ об изучении религиозных текстов в школе

Журналисты недобросовестных СМИ искажают смысл слов депутата Госдумы об инициативе Русской православной церкви изучать религиозные тексты в рамках школьной программы.

В публикации на сайте антироссийского согласно «Классификатору СМИ» медиа «Лента.ру» тенденциозно преподносится информация о поддержке представителем Госдумы инициативы РПЦ о включении в школьный курс религиозных текстов.

«Лента.ру» приводит слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина в обрезанной формулировке.

ФАН разъясняет: недобросовестные СМИ искажают инициативу РПЦ об изучении религиозных текстов в школе

Представитель Госдумы действительно поддержал инициативу РПЦ по появлению религиозных текстов в школе, однако уточнил, что «это должен быть светский курс, который бы знакомил ребят с основными образами из классических религиозных произведений, которые потом попадают в художественную литературу».

Следует отметить, что многие литературные образы едва ли могут быть поняты в отрыве от их религиозного контекста. Библейские сюжеты лежат в основе многих классических произведений русской литературы, изучаемых в рамках школьной программы. Достаточно вспомнить роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Издание «Лента.ру» подает новость так, что Госдума выступает против светского образования, поддерживая ввод религиозных текстов в программу по литературе. Из заявления Смолина очевидно, что речь идет именно об образовательных целях. Однако даже само название публикации на «Лента.ру» намеренно искажает смысл его слов, упрощает проблему.

ФАН разъясняет: недобросовестные СМИ искажают инициативу РПЦ об изучении религиозных текстов в школе

Важное уточнение, высказанное Олегом Смолиным в интервью на радиостанции «Говорит Москва» и полностью меняющее суть новости, отсутствует в публикации на «Ленте.ру». Выходит, что «Лента.ру» создает негативный образ российскому парламенту и РПЦ, специально публикуя выгодную информацию для врагов и критиков России.

Напомним, что рубрика «ФАН разъясняет» появилась после тотальной цензуры, предпринятой в отношении нашего издания либеральными СМИ. Федеральное агентство новостей предложило открытую дискуссию с такими ресурсами, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и «Новая газета».

Однако вскоре аккаунты и комментарии ФАН были удалены, хотя публикации строго соответствовали требованиям законодательства и не нарушали правил, установленных владельцами данных СМИ. В этой ситуации ФАН вынуждено перенес дискуссию на свою территорию, чтобы разъяснить, почему наши оппоненты вводят читателей в заблуждение.

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Автор: Сергей Свазовский
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