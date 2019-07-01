ФАН разъясняет: недобросовестные СМИ исказили слова депутата об инициативе РПЦ изучать религиозные тексты в школе

Журналисты недобросовестных СМИ искажают смысл слов депутата Госдумы об инициативе Русской православной церкви изучать религиозные тексты в рамках школьной программы.

В публикации на сайте антироссийского согласно «Классификатору СМИ» медиа «Лента.ру» тенденциозно преподносится информация о поддержке представителем Госдумы инициативы РПЦ о включении в школьный курс религиозных текстов.

«Лента.ру» приводит слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина в обрезанной формулировке.

Представитель Госдумы действительно поддержал инициативу РПЦ по появлению религиозных текстов в школе, однако уточнил, что «это должен быть светский курс, который бы знакомил ребят с основными образами из классических религиозных произведений, которые потом попадают в художественную литературу».

Следует отметить, что многие литературные образы едва ли могут быть поняты в отрыве от их религиозного контекста. Библейские сюжеты лежат в основе многих классических произведений русской литературы, изучаемых в рамках школьной программы. Достаточно вспомнить роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Издание «Лента.ру» подает новость так, что Госдума выступает против светского образования, поддерживая ввод религиозных текстов в программу по литературе. Из заявления Смолина очевидно, что речь идет именно об образовательных целях. Однако даже само название публикации на «Лента.ру» намеренно искажает смысл его слов, упрощает проблему.

Важное уточнение, высказанное Олегом Смолиным в интервью на радиостанции «Говорит Москва» и полностью меняющее суть новости, отсутствует в публикации на «Ленте.ру». Выходит, что «Лента.ру» создает негативный образ российскому парламенту и РПЦ, специально публикуя выгодную информацию для врагов и критиков России.

Напомним, что рубрика «ФАН разъясняет» появилась после тотальной цензуры, предпринятой в отношении нашего издания либеральными СМИ. Федеральное агентство новостей предложило открытую дискуссию с такими ресурсами, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и «Новая газета».

Однако вскоре аккаунты и комментарии ФАН были удалены, хотя публикации строго соответствовали требованиям законодательства и не нарушали правил, установленных владельцами данных СМИ. В этой ситуации ФАН вынуждено перенес дискуссию на свою территорию, чтобы разъяснить, почему наши оппоненты вводят читателей в заблуждение.