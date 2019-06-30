Китайские СМИ выяснили, чем обернулся для Запада отказ продавать России «Мистрали»

Пекин, 30 июня. Журналисты китайского издания Sohu оценили решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль», сообщает «ПолитРоссия».

Россия заключила с Францией в 2011 году контракт на 1,2 млрд евро на покупку двух десантных кораблей типа «Мистраль». Российские военные планировали использовать эти корабли в Тихоокеанском флоте. Первый корабль должен был быть передан России в 2014 году. После того, как западные страны ввели антироссийские санкции, Франция отказалась выполнять условия контракта.

Российские военные приняли решение построить десантный штурмовой корабль самостоятельно. До 2027 года у России должны появиться два таких корабля. Инженеры разрабатывают проект по созданию корабля, который планируется передать в вооруженные силы в 2025 году.

Важной частью корабля является мощный силовой агрегат. Ранее газовые турбины можно было закупать у Великобритании, США, Японии и Украины. В настоящий момент, едва ли, какая-то из этих стран сможет предоставить свою продукцию России.

Журналисты Sohu пишут, что Россия может воспользоваться газовой турбиной UTG-25000, которой будут комплектоваться новейшие эсминцы КНР.

«Таким образом, Москва не только получит готовое решение, но и еще больше укрепит свои связи с китайскими партнерами», — отмечают журналисты.

Журналисты считают, что отказ стран Запада продавать России «Мистрали» обернулся против них самих, поскольку российские инженеры стали разрабатывать собственные проекты. Они, весьма вероятно, будут существенно отличаться от французских кораблей в лучшую сторону. Кроме того, Франции получила серьезный удар по репутации, не выполнив свои обязательства по контракту.

Ранее на аэродроме Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова в Ахтубинске состоялась презентация МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На ней присутствовал президент РФ Владимир Путин.