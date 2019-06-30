Пушков отреагировал на отказ Катамадзе от концертов в России

Москва, 30 июня. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Соответствующую запись он разместил в социальной сети Twitter.

Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 30, 2019

Исполнительница заявила, что ее участие на фестивале «Усадьба Jazz» станет для нее последним в РФ. По мнению Пушкова, певица имеет полное право принять такое решение.

«Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря», — написал сенатор.

С 20 июня в Грузии продолжаются протесты. Поводом для недовольства оппозиции послужило участие российской делегации на сессии в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов разместился в кресле главы парламента Грузии по указанию приглашающей стороны. После этого радикальные формирования взяли здание штурмом. Прошли столкновения митингующих с полицией.

На фоне массовых беспорядков в Грузии президент РФ Владимир Путин распорядился прекратить прямое авиасообщение между странами. Правовой акт вступит в силу с 8 июля. Следует отметить, что сокращение числа путешественников из России негативно отразилось на туристическом бизнесе Грузии. Более других владельцы и сотрудники отелей и ресторанов, а также таксисты. Грузинская диаспора уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о прекращении санкций.

«Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые в первую очередь на народ», — цитирует RT.

Министр экономики Грузии Натия Турнава выразила надежду, что вопрос будет решен позитивно.