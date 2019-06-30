В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения российской делегации

Варшава, 30 июня. Семь стран, которые выступают против возвращения России в состав ПАСЕ, подготовят проект совместной резолюции. Об этом заявил маршал сената Польши Станислав Корчевский.

Он рассказал о встрече с представителями стран, которые приглашены на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По его словам, государства договорились совместно отреагировать на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ. Как отметил маршал, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия внесут резолюцию против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, приехавшие на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», — сказал Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Ранее Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая входит в правящую коалицию, предложил вынести на голосование в парламент вопрос об отзыве делегации из ПАСЕ. Как говорится в заявлении партии, Таллину следует «приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет».

Напомним, ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ с рядом рекомендаций, которые включены в резолюции 2014 и 2015 годов. Украина выступила против возвращения РФ в организацию и покинула сессию ПАСЕ. Этот демарш поддержали делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии. Позже Грузия и Литва изменили свое решение покинуть ПАСЕ и продолжили работу на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.