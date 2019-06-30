Собчак ответила комментаторам, назвавшим ее «приемной дочкой»

Москва, 30 июня. Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с неожиданными высказываниями о своей семье. Она узнала, что некоторые комментаторы в Сети считают ее приемной дочерью Анатолия Собчака.

Телеведущая разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию сына.

«Генетика не лженаука», — написала она под снимком, на котором запечатлен Платон.

Комментаторы стали спорить, на кого похож сын Ксении: на маму, отца — Максима Виторгана, или дедушку — Анатолия Собчака. Однако часть пользователей Сети заявила, что Ксения якобы является «приемной дочерью» первого мэра Санкт-Петербурга.

Эти высказывания возмутили телеведущую.

«Что вы несете?» — написала она в ответ комментаторам.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально расторгли брак. Как сообщали СМИ, никто из них в суде не поднял вопрос о разделе имущества. Кроме того, Собчак не стала требовать от бывшего супруга алименты.

Напомним, Ксения Собчак сняла документальный фильм о своем отце в 2018 году. Премьера ленты «Дело Собчака» состоялась 12 июня. Сценарий к фильму писала Ксения Собчак. Советский и российский политический деятель Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите (РСФСР). Был первым мэром Санкт-Петербурга.