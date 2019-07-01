Сирия, 1 июля. Курды стягивают силы к городу Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Соединенные Штаты доставили новую партию военной техники и оборудования в Хасаку. Протурецкие боевики задержали не менее 60 жителей курдской национальности в кантоне Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в Северной Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на западе Алеппо; обменивались ударами с исламистами на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате междоусобиц боевиков на севере Алеппо; задержала семь курдских радикалов в городе Азаз в Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве бойца SDF**** в Ракке; обвиняется в организации взрыва в западной части Алеппо.

«Джебхат Аш-Шамия»: проводила аресты курдов в районе Мобата в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирные населенные пункты в северной части Хамы.

Курды: перебросили подкрепление к городу Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор; пережили взрыв в Мухаймидии в Дейр-эз-Зоре; подверглись атаке неизвестных к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в Сирию.

Соединенные Штаты: доставили военную технику и оборудование в Хасаку.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо накануне вновь фиксировались столкновения между правительственными силами и джихадистами вооруженной оппозиции. Боевики ударили по жилым кварталам населенных пунктов Нубль и Аз-Захра. Согласно данным новостного портала Step News Agency, в качестве ответных действий на провокации радикалов к боевым вылетам над оккупированными районами приступили ВВС Сирии. Под ударом оказались огневые позиции исламистов недалеко от города Кафр-Халаб, находящегося у границы с Идлибом.

Позднее произошел взрыв в подконтрольном антиправительственным группировкам населенном пункте Аз-Зерба, в результате чего погиб один из местных жителей. Об этом на своей странице в сети Twitter передавал военный источник (AleppoAMC). Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства».

В минувшие сутки поступила информация о задержании около 300 человек курдской национальности, большая часть из которых женщины, старики и дети, в районе Мобата на территории кантона Африн. Агентство новостей Havar News заявляло о том, что боевики группировки «Джебхат Аш-Шамия» действовали по приказу турецких властей. Позднее Twitter-канал (RE_N_AS) сообщал, что достоверно известно о 60 задержанных. Напомним, ранее поддерживаемые Турцией исламисты также конфисковали дома курдских жителей, которые не имеют возможности заплатить выкуп в размере трех тысяч долларов.

Во второй половине дня стало известно о междоусобных стычках протурецких боевиков в городе Мареа. Медиапортал Step News Agency передавал, что в результате вооруженного противостояния был убит главарь бригады «Джейш Ас-Сунна».

Также джихадисты «Сирийской свободной армии» (ССА) и действующих в ее составе бандгрупп провели обыски в городе Аль-Баб, в ходе которых, по данным Telegram-канала (dorarsite), им удалось уничтожить двух террористов ИГИЛ1. Кроме того, сообщалось о взятии в плен семи курдских радикалов, осуществлявших подрывную деятельность в зонах контроля ССА, в Азазе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне стало известно о том, что к городу Аль-Бусейра были передислоцированы дополнительные отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). О цели прибытия подкреплений все еще ничего не известно. Местные активисты полагают, что курдские радикалы в скором времени приступят к рейдам в населенном пункте. Напомним, жители Аль-Бусейры не раз организовывали антикурдские демонстрации и шествия на улицах города.

В течение дня в занимаемых курдами районах провинции продолжились вылазки неизвестных, передавал Twitter-канал (DeirEzzor24). Сперва произошел взрыв мотоцикла в населенном пункте Мухаймидия к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Отмечалось, что транспортное средство было припарковано у автомобиля высокопоставленного лица из курдской администрации, в силу чего предполагается, что именно он являлся целью взрыва. По неподтвержденным сведениям, ответственность за установку СВУ лежит на членах местных племен, осуждающих превышение полномочий и незаконные аресты, проводимые SDF. После полудня атаке неизвестных подвергся КПП курдов вблизи населенного пункта Аль-Кабар.

Провинция Идлиб

Накануне еще одна колонна с подкреплениями вооруженных сил Турции прибыла на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Как передавал на своей странице в сети Twitter источник Twitter (XXVII27_), военный конвой проследовал по направлению к постам наблюдения на границах зоны «Большого Идлиба». Известно, что турецкие военные пересекли границу на севере провинции в районе погранперехода «Кафр-Лясин».

Между тем сирийские ВВС продолжили осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов. По информации Telegram-канала (dorarsite), военные самолеты ВВС САР работали в районе населенных пунктов Аль-Амария, Сарджа и Кафр Саджна. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике все еще не поступало.

Провинция Ракка

Новая вылазка неизвестных произошла в Ракке. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), группа вооруженных людей открыла огонь по одному из курдских бойцов у городского автовокзала, застрелив его. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства».

Поступали данные о том, что в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции наблюдается дефицит хлеба. В соответствии с данными новостного агентства Al Khabour, ряд крупных пекарен прекратили свою работу. Отмечалось, что основной причиной сложившейся ситуации стали пожары, уничтожившие тысячи гектаров урожая. Напомним, в поджогах обвиняются радикалы террористической группировки.

Провинция Хама

На протяжении дня продолжились вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Инициаторами столкновений выступили радикалы антиправительственных группировок, базирующихся у границы с Идлибом. Под ударом оказались опорные пункты сил Башара Асада вблизи деревень Аль-Азизия, Шейх Хадид, Джалама и Кафр Худ, а также в районе лагеря «Бурайдидж». Об этом сообщал Twitter-канал (jisrtv). Позднее боевики также начали стягивать дополнительные силы к линии фронта, передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27_). Оппозиционные СМИ заявляли о потерях САА в живой силе, однако официального подтверждения данные сведения так и не получили.

В поддержку армии САР боевые вылеты в зонах контроля исламистов осуществили российские ВКС. Интернет-портал Baladi-News сообщал о том, что авиаудары самолетов ВКС РФ пришлись по военным объектам радикалов на окраине населенного пункта Аль-Джуббейн.

Во второй половине дня боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** в очередной раз ударили по христианскому городу Мхарде, а также обстреляли населенный пункт Азизия, что привело к частичному обрушению жилых домов. В свою очередь артиллерия САА открыла огонь по опорным пунктам радикалов в районе Аль-Латамины, а также вблизи городов Ат-Тамания и Тель Малах. Агентство новостей SANA News передавало, что пострадали военные штабы исламистов.

Провинция Хасака

Еще одна колонна с военной техникой и материально-техническим оборудованием от США прибыла на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в Хасаку. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) передавал, что несколько десятков грузовиков были переброшены в Сирию с территории Иракского Курдистана через пункт пропуска «Семалка». Таким образом, США продолжают стягивать силы в САР, несмотря на заявление Дональда Трампа о намерении вывести войска из Сирии, сделанное им в конце прошлого года.

Вечером также стало известно о том, что радикалы курдской «милиции» «Асайиш» похитили одного из членов министерства национального примирения Сирии по имени Хумаид Ибрагим Аль-Исса. О причинах его задержания до сих пор ничего не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)