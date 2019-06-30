Сирия, 30 июня. Почти 1500 беженцев вернулись в Сирию за последние сутки. Один из главарей протурецких бригад в составе ССА** был убит в ходе междоусобиц в Алеппо. Член министерства национального примирения Сирии был похищен курдами в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): понесла потери в результате междоусобных стычек джихадистов в городе Мареа на севере Алеппо; задержала семь курдских боевиков в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: лишилось двух террористов ИГ1 в городе Аль-Баб в Северном Алеппо.

Курды: вновь столкнулись с пожарами на востоке Дейр-эз-Зора; похитили члена министерства национального примирения Сирии в городе Хасака.

Провинция Алеппо

На оккупированной силами вооруженной оппозиции территории в Северном Алеппо вспыхнул междоусобный конфликт между различными бандгруппами протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Согласно данным новостного портала Step News Agency, перестрелки произошли в населенном пункте Мареа, что привело к уничтожению одного из местных лидеров исламистов по имени Абу Валид Фарух. Отмечается, что он стоял во главе бригады «Джейш Ас-Сунна». О причинах разногласий боевиков на данный момент ничего не известно.

Между тем военный источник в сети Telegram (dorarsite) передает, что в городе Аль-Баб радикалами поддерживаемых Турцией формирований была выявлена подпольная ячейка «Исламского государства». В ходе развернувшихся столкновений джихадисты группировки «Джейш Аль-Ватани» ликвидировали двух террористов ИГ.

По информации агентства новостей Anadolu Agency, протурецкие радикалы также задержали семь членов Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Азаз. Отмечается, что арестованные курды имеют отношение к организации взрыва заминированного автомобиля, прогремевшего в Азазе в начале месяца и унесшего жизни 23 гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают сообщения о новых пожарах в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на востоке провинции. Согласно сведениям интернет-портала DeirezZor 24, стремительное распространение огня в населенном пункте Абу Ан-Нитель уже привело к уничтожению нескольких десятков гектаров посевов пшеницы. Данные о возможных пострадавших среди местных фермеров в настоящий момент уточняются. Предполагается, что ответственность за поджог полей лежит на боевиках «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Даръа

Появились новые данные о числе перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию с территории соседних Ливана и Иордании за последние сутки. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев РФ сообщает о том, что через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенные на сирийско-ливанской границе, перешли 379 сирийцев, в числе которых 114 женщин и 194 ребенка. В то же время из Иордании прибыли 1115 человек, большая часть которых также женщины и дети. Все они будут расселены в центрах временного проживания, а затем направлены в родные районы, освобожденные правительственными войсками от боевиков вооруженной оппозиции или террористов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Ввиду непрекращающихся провокационных обстрелов исламистов вооруженной оппозиции на линии соприкосновения сил сторон, боевые вылеты в занимаемых боевиками районах продолжают осуществлять ВВС Сирии. Как передает информационный портал Halab Today TV, точечные авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по местам базирования джихадистов возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований в районе населенных пунктов Умм Зайтуна, Хиш, Маар Зита, Абидин и Урайниба. Информация о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока уточняется. Напомним, несколько часов назад боевики ударили по мирным городам на севере соседней провинции Хама.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (rana_alasad) сообщает о том, что в административном центре региона произошло похищение одного из членов министерства национального примирения Сирии. Известно, что мужчина по имени Хумаид Ибрагим Аль-Исса был взят в плен радикалами так называемой милиции курдов «Асайиш» в районе Салихия. Курдские боевики задержали мужчину в его собственном доме. О причинах его ареста не сообщается. Напомним, ведомство занимается тем, что оказывает помощь сирийцам, желающим вернуться на родину с территории иностранных государств, и обеспечивает их всем необходимым.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)