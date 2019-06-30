Эстонские парламентарии предложили покинуть ПАСЕ из-за России

Таллин, 30 июня. Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая входит в правящую коалицию, предложил вынести на голосование в парламент вопрос об отзыве делегации из ПАСЕ. Об этом говорится в пресс-релизе EKRE.

Ранее ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ с рядом рекомендаций, которые включены в резолюции 2014 и 2015 годов. Против возвращения России в Парламентскую ассамблею выступила Украина и покинула сессию ПАСЕ. Ее демарш поддержали делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии.

В EKRE заявили, что права российской делегации были восстановлены под «волевым руководством» ведущих стран Европы, несмотря на то, что Москва «игнорировала все резолюции» ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, а также «продолжает нарушать международное право». Эстонские парламентарии предложили покинуть Парламентскую ассамблею из-за возвращения России в организацию.

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», — говорится в пресс-релизе EKRE, передает РИА Новости.

В партии добавили, что решение о судьбе эстонской делегации в ПАСЕ должно принимать не только правительство страны, но и депутаты парламента. При этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявлял, что правительство страны не поддерживает идею выхода из Парламентской ассамблеи.

Ранее Грузия и Литва изменили свое решение покинуть ПАСЕ вслед за Украиной и продолжили работу на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, в 2014 году делегацию России в ПАСЕ лишили ряда прав в связи с воссоединением Крыма с РФ. В ответ на это Москва прекратила участие в заседаниях организации, а с 2017 года приостановила выплаты в бюджет Совета Европы. В Страсбурге признали, что это решение России привело к финансовым трудностям ПАСЕ.