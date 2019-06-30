Зачем Турция перебрасывает бронетехнику и отряды спецназа ближе к границе с Сирией

Анкара перебрасывает подкрепления ближе к границе с Сирией. Так, согласно сведениям Telegram-канала «Вестник Дамаска», в провинцию Хатай на юге республики была направлена колонна бронетехники с подразделениями спецназа. О причинах данных действий турок — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Новоприбывшие части турецких войск заняли позиции в районах Хасса и Кырыкхан, граничащих с сирийским кантоном Африн на северо-западе Алеппо. Как утверждают местные СМИ, данные меры были приняты Анкарой в целях усиления подразделений пограничников.

Многие сирийские источники, однако, связывают данные перемещения военных Турции с недавним обстрелом турецкого пункта наблюдения рядом с деревней Шер-Магар в сирийской провинции Хама. Возможна ли серьезная эскалация в отношениях между Анкарой и Дамаском на этом фоне, а также прямые столкновения сторон?

Примечательно, что никакого злого умысла в действиях военных Сирийской арабской армии (САА), безусловно, не было. Они отвечали на нарушения режима без огня джихадистами, укрывающимися в нескольких десятках метров от объекта Турции к северо-западу от Хамы.

Соответственно, вполне понятно, что удар войск САР носил случайный характер или, возможно, стал результатом намеренной провокации исламистов. Не ясно лишь, почему турки держали и продолжают держать так рядом подле себя вооруженные радикальные группировки на окраинах «Большого Идлиба».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев признался корреспонденту ФАН, что не понимает, зачем в зоне деэскалации нужны посты Турции, поскольку свои обещания в рамках урегулирования она не выполняет и при этом мешает правительственным войскам уничтожать террористов.

«Вспомним, когда были обстрелы боевиков по базе «Хмеймим». Дело в том, что многие снаряды из РСЗО террористов тогда пролетали над их наблюдательными пунктами. Но Анкара, видя эти удары, безусловно, нарушающие перемирие, никаких мер для пресечения этих действий не предпринимала. Что говорить об обстрелах в направлении целей САА. Тут она тем более не шевелится. Сирийские же войска вполне правомерно открывают ответный огонь, но дело в том, что в квадрате, где находятся боевики в районе Шер-Магара, располагаются почему-то и турки, из-за чего в итоге и несут потери», — отметил наш собеседник.

Он не исключает, что данные инциденты могли быть подстроены другими внешними силами. Безусловно, США имеют лояльные формирования и в Идлибе, и возможно, что именно через них Вашингтон решил таким способом подорвать партнерство Анкары и Москвы.

«Это уже не первый случай за короткое время, и потому создается ощущение, что такие ситуации создаются намеренно. Есть предположения, что, вероятно, под вдохновением Соединенных Штатов. У них, я уверен, есть четкая задача — столкнуть Турцию и Россию. Заметим, что буквально на днях стало известно, что поставки комплексов С-400 начнутся уже в скором времени. Видимо, Вашингтон таким образом отчаянно стремится сорвать эту сделку, не найдя другого нажима, ведь не сработала даже угроза по поводу F-35. А заодно и снова дестабилизировать обстановку в самом проблемном регионе Сирии», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, это бесспорно может серьезно осложнить ситуацию на северо-западе САР и, возможно, даже столкнуть в ближайшем будущем Анкару и Дамаск в легких, но прямых стычках. Расклад, при котором террористы безнаказанно стреляют по правительственным войскам, но те не имеют права ответить, безусловно, не допустим, и Турция должна это понимать.