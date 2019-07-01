В Москве начнет работу Международный форум «Развитие парламентаризма»

Второй Международный форум «Развитие парламентаризма» начнет свою работу в Москве 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Мероприятие продлится до 3 июля. Оно соберет гостей из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Участие примут 41 спикеров национальных парламентов, отмечает пресс-служба.

Как ожидается, форум откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также запланированы выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Приедут делегации 14 межпарламентских организаций, 7 из них возглавляют руководители, в частности, председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон, председатель Азиатской парламентской ассамблеи, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон», — говорится в сообщении.

При этом также отмечается, что участниками инициированного Госдумой события станут и известные европейские парламентарии: руководители ПАСЕ разных лет – председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах Рене Ван дер Линден и председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах, член Сената Испании Педро Аграмунт, а также Почетный председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва и сопредседатель Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Основными темами для обсуждения станут актуальные вопросы международной безопасности и стабильности, развития цифровой экономики, молодежной и экологической политики. Кроме того, в рамках форума пройдут мероприятия парламентской конференции «Россия-Африка».

Запланированы также двусторонние встречи председателя Госдумы Володина с главами ряда иностранных парламентов, отмечает пресс-служба.

Напомним, первый Международный форум «Развитие парламентаризма» прошел в Москве 4-5 июня 2018 года.